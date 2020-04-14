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"Дарница" зарегистрировала субстанцию для возможного лечения коронавируса

Новости » Медицина     14.04.2020 - 16:15
"Дарница" зарегистрировала субстанцию для возможного лечения коронавируса
Иллюстративное фото (darnitsa.ua)

Ранее "Дарница" заявляла о готовности производить препараты с гидроксихлорохином

Фармацевтическая компания "Дарница" зарегистрировала фармацевтическую субстанцию ​​гидроксихлорохина, который включен в национальный протокол лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) как препарат экспериментальной терапии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что препараты, в состав которых входит гидроксихлорохин, применяются для лечения больных COVID-19 в США, Японии и европейских странах в рамках клинических исследований при условии получения обязательного согласия пациента.

"Дарница" получила государственную регистрацию на субстанцию ​​гидроксихлорохин и продолжает процесс необходимых действий, чтобы начать производство готового лекарственного средства. Мы зарегистрировали субстанцию ​​гидроксихлорохин в максимально короткие сроки благодаря оперативным действиям Государственного экспертного центра и Министерства здравоохранения. Мы благодарим Татьяну Думенко и команду Государственного экспертного центра и Минздрава за понимание и быструю реакцию в этом важном вопросе", - заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Ранее "Дарница" заявляла о готовности производить препараты с гидроксихлорохином. Основной предпосылкой для налаживания такого выпуска являются активные действия по стороны Минздрава в регуляторных вопросах.

Кроме того, "Дарница" изменила планы производства, чтобы увеличить выпуск противовирусного препарата "Иммустат" и жаропонижающего средства "Парацетамол-Дарница", которые могут применяться в условиях эпидемий вирусных заболеваний.

Как писало РБК-Украина, "Дарница" направила в аптеки дополнительные 100 тысяч упаковок "Иммустата" и планирует выпустить в течение апреля 1,6 млн упаковок "Парацетамола-Дарница".

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований - кардиология, неврология и решения проблем боли.

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