"Дарница" стала членом Украинской ассоциации бизнеса и торговли

По его словам, совместное сотрудничество "Дарницы" и UTBA позволит расширить деловые контакты с европейскими бизнес-кругами, а также способствовать продвижению украинской фармпродукции на рынках Евросоюза.

"Дарница" - это европейская компания, работающая согласно принятым в мире стандартам. Наша продукция соответствует современным требованиям европейского сообщества к лекарственным средствам. Поэтому для "Дарницы" сотрудничество с UTBA открывает дополнительные возможности на пути расширения международного сотрудничества с Евросоюзом, выхода на новые рынки со строгой системой регулирования, а также налаживание деловых контактов с европейскими бизнес-кругами", - отметил Шимкив.

В рамках сотрудничества "Дарница" присоединилась к отраслевому диалогу по открытию рынка ЕС для украинских лекарственных средств, инициированного UTBA. С участием представителей Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Торгового представителя Украины, Министерства здравоохранения и Государственного экспертного центра состоялось обсуждение необходимости устранения двойных проверок украинских производителей фармпродукции на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (Good manufacturing Practices, GMP) и взаимного признания GMP-сертификатов между Украиной и государствами-членами ЕС.