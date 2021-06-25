"Дарница" поддерживает глобальную тенденцию устойчивого развития бизнеса, - Шимкив

Как отмечает пресс-служба "Дарницы", рейтинг устойчивого разития-2021 составлен экспертами журналов "Деньги" и "Корреспондент" в партнерстве с Сетью Глобального договора ООН в Украине. В рейтинг включены компании из разных сфер, которые реализуют стратегии с учетом целей устойчивого развития.

При составлении рейтинга учитывалось наличие в компаниях антикоррупционных процедур и практик, гендерная сбалансированность в высших органах управления, уровень компенсации оплаты труда, наличие социально направленных программ, финансирование проектов по энергомодернизации и динамики сокращения углеродного следа.

По словам Дмитрия Шимкива, цели устойчивого развития, сформулированные Генеральной ассамблеей ООН - это набор критериев, реализация которых направлена ​​на преодоление бедности, защиту планеты и обеспечения мира и благосостояния людей.

В свою очередь, "Дарница", по его словам, своей деятельностью способствует поддержанию здоровья, утверждению прогрессивной образования и развития культуры в Украине, а также реализует политику уменьшения влияния на окружающую среду.

"Дарница" поддерживает глобальную тенденцию устойчивого развития бизнеса, поэтому мы взяли на себя дополнительные обязательства и системно работаем над их реализацией. Сейчас "Дарница" находится в стадии трансформации, поэтому для нас важно, чтобы активный рост компании сопровождалось положительными преобразованиями на благо общества и окружающей среды. В 2020 году мы направили на эти цели более 14 млн гривен", - отметил Шимкив.

Он подчеркнул, что "Дарница", как лидер фармацевтического рынка, фокусируется на расширении доступности лечения эффективными и безопасными препаратами, а наиболее уязвимые категории людей компания бесплатно обеспечивает медикаментами благодаря партнерству с негосударственными организациями.

Шимкив также напомнил, что с 2015 года "Дарница" системно сотрудничает с общественным сектором в направлении развития прогрессивного образования, с целью внедрения в Украине современных образовательных форматов обучения и содействия воспитанию лидеров в молодежной среде.

Компания имеет более чем 10 летний опыт внедрения экологических инициатив, в частности - энергоэффективных технологий на производстве, ответственного обращения с отходами, масштабирование принципов "зеленого офиса" и воспитания эко-ответственного культуры среди работников.