"Дарница" первой из украинских компаний стала членом всемирной организации по регуляторным вопросам RAPS

Фармацевтическая компания "Дарница" стала участником крупнейшей мировой организации специалистов по регулированию в сфере здравоохранения и сопутствующих товаров The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS). Штаб-квартира RAPS расположена в США около Вашингтона с отделениями и филиалами по всему миру.

По словам директора по регуляторным вопросам фармацевтической компании "Дарница" Александра Торгуна, в рамках участия в глобальной сети компания планирует сосредоточиться на совершенствовании и повышении стандартов подготовки документации, проведение клинических испытаний, обеспечения качества и допуска препаратов в рынок и мониторинга их применения.

"В условиях чрезвычайной ситуации в мировой системе здравоохранения, вызванной пандемией COVID-19, специалисты по регуляторным вопросам во всех странах столкнулись с новыми вызовами. RAPS обладает необходимыми ресурсами для их преодоления и с присоединением к глобальной сети "Дарница" получила новые возможности для совершенствования профессиональных компетенций в этой сфере. Мы получили дополнительные инструменты, чтобы расширять доступность безопасных и эффективных лекарственных средств, в частности - из-за повышения стандартов работы в регуляторной сфере ", - отметил Торгун.