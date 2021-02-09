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"Дарница" первой из украинских компаний стала членом всемирной организации по регуляторным вопросам RAPS

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 08:51
"Дарница" первой из украинских компаний стала членом всемирной организации по регуляторным вопросам RAPS Фото: "Дарница" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Фармацевтическая компания "Дарница" стала участником крупнейшей мировой организации специалистов по регулированию в сфере здравоохранения и сопутствующих товаров The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS). Штаб-квартира RAPS расположена в США около Вашингтона с отделениями и филиалами по всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам директора по регуляторным вопросам фармацевтической компании "Дарница" Александра Торгуна, в рамках участия в глобальной сети компания планирует сосредоточиться на совершенствовании и повышении стандартов подготовки документации, проведение клинических испытаний, обеспечения качества и допуска препаратов в рынок и мониторинга их применения.

"В условиях чрезвычайной ситуации в мировой системе здравоохранения, вызванной пандемией COVID-19, специалисты по регуляторным вопросам во всех странах столкнулись с новыми вызовами. RAPS обладает необходимыми ресурсами для их преодоления и с присоединением к глобальной сети "Дарница" получила новые возможности для совершенствования профессиональных компетенций в этой сфере. Мы получили дополнительные инструменты, чтобы расширять доступность безопасных и эффективных лекарственных средств, в частности - из-за повышения стандартов работы в регуляторной сфере ", - отметил Торгун.

Основанная в 1976 году, RAPS является некоммерческой организацией, развивает профессиональные стандарты в сфере регулирования, проводит исследования, способствует обмену знаниями и налаживанию сетевых связей, а также осуществляет сертификацию по вопросам регулирования (RAC).

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

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