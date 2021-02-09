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"Дарниця" першою з українських компаній увійшла до всесвітньої організації з регуляторних питань RAPS

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 08:51
"Дарниця" першою з українських компаній увійшла до всесвітньої організації з регуляторних питань RAPS Фото: "Дарниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Фармацевтична компанія "Дарниця" стала учасником найбільшої світової організації спеціалістів з регулювання у сфері охорони здоров'я та супутніх товарів The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS). Штаб-квартира RAPS розташована в США поблизу Вашинґтона з відділеннями та філіями по всьому світу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За словами директора з регуляторних питань фармацевтичної компанії "Дарниця" Олександра Торгуна, в рамках участі в глобальній мережі компанія планує зосередитися на вдосконаленні та підвищенні стандартів підготовки документації, проведення клінічних випробувань, забезпечення якості і допуску препаратів в ринок та моніторингу їх застосування.

"В умовах надзвичайної ситуації у світовій системі охорони здоров’я, спричиненої пандемією COVID-19, спеціалісти з регуляторних питань в усіх країнах зіткнулися з новими викликами. RAPS володіє необхідними ресурсами для їх подолання і з приєднанням до глобальної мережі "Дарниця" отримала нові можливості для вдосконалення професійних компетенцій в цій сфері. Ми отримали додаткові інструменти, щоб розширювати доступність безпечних і ефективних лікарських засобів, зокрема, - через підвищення стандартів роботи в регуляторній сфері", - зазначив Торгун.

Заснована в 1976 році, RAPS є некомерційною організацією, що розвиває професійні стандарти у сфері регулювання, проводить дослідження, сприяє обміну знаннями та налагодженню мережевих зв’язків, а також здійснює сертифікацію з питань регулювання (RAC).

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.

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