"Дарница" в марте-апреле выпустила 3,5 млн упаковок "Парацетамола"

Фармацевтическая компания "Дарница" за март и апрель выпустила 3,5 млн упаковок "Парацетамола". Об этом заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, передают "Украинские новости".

По словам Шимкива, этот объем - в 5 раз больше, чем в месяцы до начала карантина в Украине.

"С самого начала пандемии COVID-19 наши ученые внимательно следили за ситуацией в мире и изучали, какие лекарства используются для экспериментального лечения коронавирусной инфекции. Практически все использовали в лечении "Парацетамол". Поэтому мы сделали все, чтобы наши граждане не испытывали дефицита этого лекарства, и быстро переориентировали производство. Благодаря этому, когда в стране возник повышенный спрос на этот препарат - мы смогли его удовлетворить", - отметил Шимкив.

Он также добавил, что "Дарнице" удалось удовлетворить спрос населения на препарат "Иммустат", своевременно увеличив его производство.

Кроме того, Шимкив напомнил, что компания вовремя смогла закупить гидроксихлорохин - действующее вещество препарата, который используется при экспериментальном лечении COVID-19 в мире, и включен в национальный протокол терапии в Украине.

"Мы смогли заранее, до момента закрытия Индией и Китаем частичного экспорта действующих лекарственных веществ, купить партию этого вещества. Субстанция в рекордные сроки прошла сертификацию в Украине. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее сделать этот препарат доступным для врачей, дать им дополнительный инструмент экспериментального лечения COVID-19", - добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что "Дарница" начала выпуск новых серий препарата "Парацетамол-Дарница" и на протяжении следующих 30 дней доставит в аптеки страны более 1,6 млн упаковок этого лекарственного средства.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.