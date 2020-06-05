"Дарница" инвестировала в 2019 году в проекты цифровой трансформации более 1,1 млн евро

Фото: Андрей Романенко (пресс-служба)

Перед "Дарницей" стояла цель привести в порядок процесс жизненного цикла лекарственных средств

Эффективное внедрение проектов цифровой трансформации позволит "Дарнице" не только эффективно встроиться в международные бизнес-процессы, но и занять лидирующие позиции в сфере производства генериков.

Об этом заявил ІТ-директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Романенко в интервью "Деловой столице".

По его словам, в 2019 году компания инвестировала в проекты цифровой трансформации более 1,1 млн евро.

"Благодаря применению цифровых решений ускорились ключевые процессы - разработки и производства, повысилась эффективность управления проектами и обеспечена целостность процессов управления изменениями. Мы трансформировали производственные и финансовые процессы, управление кадрами, документацией. Они стали гораздо более структурированными и эффективными", - отметил он.

Романенко подчеркнул, что перед "Дарницей" стояла цель привести в порядок процесс жизненного цикла лекарственных средств. Внедрение и использование информационных систем управления контентом, по его словам, объединило и интегрировало процессы разработки лекарственных средств, клинических исследований, регистрации и производственных процессов, в том числе управление качеством.

"Электронный документооборот на платформе OpenText обеспечил ряд преимуществ: надежность в хранении, доступе и обеспечении целостности информации, интегрированность с ERP-ландшафтом компании, возможность масштабировать решения в смежные бизнес-процессы. Теперь мы создаем готовый контент для регуляторной отчетности по требованиям государственных регуляторов других стран, в т. ч. ЕС и США", - добавил IT-директор "Дарницы".

По его словам, фармацевтическая индустрия накапливает много данных, правильная обработка которых повышает эффективность. Поэтому "Дарница", по его словам, работает над расширением использования BI (Business Intelligence) инструментов, AI-технологий, помогающих анализировать и прогнозировать, принимать решения и развивать бизнес.

"Также мы диджитализируем каналы взаимодействия с клиентами и потребителями. Мы хотим быть компанией, с которой работать легко и удобно. Мы стремимся создать международный фармацевтический бренд и занять лидирующие позиции в производстве комплексных генериков", - сказал Романенко.

Ранее председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив заявил, что украинцы смогут получать больше лекарств по доступным ценам, если украинское законодательство позволит фармацевтическим компаниям нарастить производство генериков.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" с 1998 года является лидером в Украине по объему продаж лекарств в натуральном выражении. По итогам 2019 доля "Дарницы" составила 13,76%. Стратегические направления - кардиология, неврология и решения проблем боли. В 2019 компания на 10,3% увеличила чистую выручку от реализации продукции.

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Автор: РБК-Украина