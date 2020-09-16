"Дарница" и "Интерхим" профинансировали проект по осушению фундамента и стен Софийского собора

Фото: во время пресс-брифинга на территории Софийского собора (пресс-служба)

Аналогичная технология применяется для сохранения культурно-художественных достояний по всему миру

Фармацевтическая компания "Дарница" совместно с благотворительным фондом Zagoriy Foundation и фармацевтической компанией "Интерхим" реализовали проект по осушение фундаментов и стен Софийского собора и прилегающих монастырских сооружений от избыточной влаги при помощи инновационного оборудования.

Об этом сообщили во время пресс-брифинга на территории Софийского собора.

Отмечается, что за счет компаний была приобретена инновационная система швейцарского производства BioDry для естественного восстановления надлежащего уровня влажности фундамента и стен.

Ожидается, что оборудование поможет устранить проблему образования излишней влаги, восстановить микроклимат в сооружениях собора и сохранить для следующих поколений историческую достопримечательность.

Аналогичная технология применяется для сохранения культурно-художественных сооружений по всему миру. В частности, для сохранения здания парламента Италии (которое построено в 16 веке, - ред.), помещения музея Мельборкского замка (Польша), музея Энцо Феррари (Италия) и других.

"Фармацевтов и музейщиков объединяет одна общая сверхважная миссия - заботиться о здоровье. Только если в сфере здравоохранения речь идет о здоровье людей, то у нас, музейщиков, - о "здоровье" памятников. Поэтому мы искренне благодарны нашим меценатам, что они расширяют горизонты лечения и подарили действенные лекарства Софии Киевской", - отметила генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Как отметил во время брифинга председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, технология является самой инновационной в мире и биосовместимой с окружающей средой.

"Она уже работает и естественным образом устранит первопричину влажности фундамента и стен, которые скрывают еще много тайн, и которые только предстоит раскрыть. Поэтому мы, следуя примеру Ивана Мазепы, Богдана Хмельницкого и Петра Могилы, "лечим" Софию, чтобы она сохранила свое величие, соединяла прошлые и грядущие поколения и наполняла жизнь настоящими ценностями, а Оранта - продолжала оберегать Киев", - отметил Дмитрий Шимкив.

По словам Анатолия Редера, генерального директора "Интерхим", когда они узнали, что перед собором появилась угроза чрезмерной влаги, в компании не колебались ни мгновения.

"Плодотворное сотрудничество с партнерами и руководством заповедника дало отрадные плоды: влага покидает стены - София выздоравливает. Мы рады, что помогли главному символу духовности выстоять. Ведь переводы говорят: пока стоит София, а в ней - Оранта, до тех пор стоит Киев и Украина", - добавил Редер.

В свою очередь, соучредитель Zagoriy Foundation Катерина Загорий сообщила, что суммарная инвестиция в проект составила около 4 млн грн. Относительно дальнейших планов, меценаты изучают возможности применения подобных технологий и на других памятках архитектуры, и в случае необходимости готовы будут присоединиться.

"Это настоящее чудо и совместная заслуга украинцев, что нам удалось сохранить собор XI века. Должны поблагодарить за это ученым, строителям, реставраторам, сотрудникам музея. И, конечно же, меценатам всех времен. Приобщиться к их труду - большая честь для нас. Реконструкция Софии во времена Ивана Мазепы была символом восстановления Украины после Руины. Уверена, что этот совместный проект Zagoriy Foundation, фармацевтических компаний "Дарница" и "Интерхим" станет еще одним важным шагом к восстановлению культуры благотворительности в нашей стране", - сообщила Катерина Загорий.

Напомним, Софийский собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря меценатам, которые в разные исторические эпохи восстанавливали собор после вражеских нашествий и ударов стихии, сохранилась его древняя архитектура и самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик и фресок ХІ века. Он насчитывает 260 кв. м мозаик и 3000 кв. м фресок, которые являются настоящими шедеврами мирового искусства.

Фармацевтическая компания "Дарница" - крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, который ведет свою историю с 1930 года. В 2019 году "Дарница" объявила о трансформации своего бизнеса. Компания провела ребрендинг, сменила логотип и представила новую стратегию - построение международного бренда, лидерство в генеричном сегменте лекарственных средств и диджитализацию процессов. Продуктовое портфолио "Дарницы" насчитывает более 280 наименований препаратов в 15 лекарственных формах.

Компания фокусируется на лечении наиболее распространенных заболеваний в области кардиологии, неврологии и боли. Терапевтический эффект и профиль безопасности лекарственных препаратов "Дарницы" подтверждается в ходе исследований, которые проводятся в соответствии с международными стандартами.

"Интерхим" является разработчиком и производителем оригинальных лекарственных препаратов, а также обезболивающих препаратов для трудно- и онкобольных. Компания является поставщиком лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн в проект современного лабораторно-производственного комплекса.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году Глебом, Екатериной и Владимиром Загориями для реализации благотворительных проектов. Zagoriy Foundation системно внедряет накопленный поколениями семьей Загорий опыт благотворительности. Приоритетным направлением деятельности фонда является развитие культуры благотворительности в Украине.