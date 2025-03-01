Дарія Марчак, Мінсоцполітики: надбавка після індексації пенсії не перевищуватиме 1500 гривень

Завдяки чому вдається проводити індексацію

Ситуація з державними фінансами складна. Найбільша стаття видатків – це потреби сектору безпеки і оборони та грошове забезпечення для наших військовослужбовців. Але водночас пенсії є дуже часто, на жаль, єдиним джерелом фінансового доходу для людей, які вже не можуть працювати.

Тому збереження реальної купівельної спроможності пенсій є одним із пріоритетів уряду, для чого і проводиться індексація. Безумовно, це створює навантаження на державні фінанси. Але це той крок, який ми маємо обов'язково робити, щоб не допускати погіршення здатності наших пенсіонерів закривати свої базові потреби.

Як відбуватиметься індексація пенсій

Усі ці процеси автоматизовані. Ба більше, Пенсійний фонд уже почав робити нарахування, процедура займає кілька днів. На початку березня вже всі українські пенсіонери відчують збільшення пенсій унаслідок індексації.

Наскільки збільшаться пенсії після індексації

Якщо дивитися на законодавчу рамку, то в нас є три інструменти підвищення пенсій. І зазвичай вони працюють так, що розмір пенсій може підвищуватися нерівномірно. Наприклад, у пенсіонерів із найнижчим так званим формульним розміром пенсії (з прив'язкою до прожиткового мінімуму), якщо дивитися просто на норму закону, то їхній розмір пенсії має переглядатися під час підвищення прожиткового мінімуму. Однак через складну фінансову ситуацію прожитковий мінімум цього року не підвищується. І таким чином, якщо робити індексацію просто за законом, значна частина не відчує підвищення.

Тому ми продовжуємо новацію, яку запровадили 2023 року – попри те, що закон цього не вимагає, усі найнижчі пенсії ми теж індексуємо. Загальна логіка індексації – не втратити жодну категорію пенсіонерів і абсолютно для всіх провести індексацію в розмірі, який закладений у постанові, – 11,5% з кількома винятками.

Перше – для пошуку фінансового ресурсу для підвищення найменших пенсій ми третій рік поспіль закладаємо максимальне обмеження на розмір індексації. Тобто надбавка в результаті індексації не може перевищувати 1500 гривень. Бо якщо ми застосовуємо 11,5% для пенсії в розмірі 3000-4000 гривень і для пенсії в розмірі 20000 гривень, то зростання в абсолютному вимірі буде нерівномірним.

Чому індексація становить саме 11,5%

Розмір індексації визначається законом і залежить від двох показників – показник зростання середньої заробітної плати і показник зростання інфляції. Причому показник інфляції ми беремо за 2024 рік, і він становить 12%. А показник зростання середньої заробітної плати беремо за 2022-2024 роки і він становить 11,5%. Фактично ми беремо середній між цими двома показниками і виходимо на 11,5%.

Чи покриває це реальні витрати пенсіонерів

Формула індексації працює таким чином, що під час економічного спаду розміри пенсії інколи зростають навіть вище, ніж зростають середні заробітні плати. Основний показник у пенсійній системі – це коефіцієнт заміщення, співвідношення між розміром пенсії та розміром заробітної плати. І виходить, що середнє зростання пенсій відбувається швидше, ніж зростання заробітних плат. Оскільки завдання пенсії – це частково замістити заробітну плату, то якраз це співвідношення зростає.

Чи не "з'їдає" індексацію рівень інфляції 12%

У нас чітка визначена законом формула, до неї є зауваження. І ми вважаємо, що механіка індексації пенсій може бути покращена. З цією метою міністерство розробило великий системний комплексний законопроєкт про реформу солідарної пенсійної системи. Його мета – зробити систему більш зручною, справедливою та прозорою. Щоб кожна людина, яка працює сьогодні, могла зрозуміти, якою буде її майбутня пенсія і як вона може на неї вплинути. Цей законопроєкт, зокрема, має виправити недоліки поточного механізму індексації. Але на сьогодні ми можемо діяти лише в межах формули, визначеної законом.

Чи буде ще підвищення пенсій протягом року

У нас є пенсіонери, які працюють, і для них з квітня відбудеться перерахунок пенсії. Це також відбуватиметься автоматично. Ми перерахуємо пенсії для за рахунок додаткових пенсійних прав, які вони накопичили за останній рік роботи. Тому це також впливатиме на їхні розміри пенсії.

Наскільки суттєво? Це залежить від того, скільки місяців ви працюєте і який розмір внесків сплачуєте. Відповідно, якщо сплачуєте внески, наприклад, з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що і зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески з великої заробітної плати, тоді й зростання буде відповідно відчутним.

Коли запустять обов'язкову накопичувальну пенсійну систему

Законопроєкт розроблено, ми вже подали на розгляд уряду. Сподіваємося, що уряд незабаром розгляне і ми подамо до Верховної Ради. Ми не можемо гарантувати терміни проходження в парламенті, але переконані, що на цей законопроєкт має бути підтримка. Ми глибоко проаналізували досвід попередніх ініціатив і в тому варіанті, який подали Кабміну, врахували всі зауваження, через які попередні ініціативи гальмували.

Крім того, ми провели інтенсивні дискусії з профспілками, організаціями роботодавців, міжнародними партнерами, експертами для того, щоб зрозуміти, чи буде цей законопроєкт мати підтримку. І ми бачимо, що є консенсус, що той дизайн, який ми розробили, підтримується і не викликає зауважень.

Ми сподіваємося, що зможемо переконати народних депутатів проголосувати цього року в обох читаннях. Щоб уже з 2026 року законопроєкт набув чинності. Але потрібно розуміти, що після ще потрібен певний період часу на підготовку всієї інфраструктури. Це не означає, що з 1 січня 2026 року ми починаємо накопичувати пенсії. Для цього потрібно вибудувати всю архітектуру: куди накопичуємо, яким чином і як це регулюється. Крім того, ключовою передумовою, щоб запрацювало накопичення, є створення Державного накопичувального фонду. Якщо ми ухвалюємо законопроєкт цього року, то нарешті зможемо почати предметно готувати інфраструктуру для запуску накопичень.

Скільки потрібно буде відраховувати на накопичувальну пенсію

Відрахування відбуватимуться без збільшення податкового навантаження на платників податків. Для цього уряд забирає у себе частину ЄСВ і частину ПДФО. Таким чином, накопичення відбуватиметься за рахунок зменшення ставок цих податків – спочатку на 1%, потім на 2%, потім на 3%. Ми сподіваємося, що зможемо забезпечити накопичення в достатньому обсязі, щоб вони дали суттєве збільшення розмірів пенсій для наших громадян, коли вони виходитимуть на пенсію. І, звісно, ми закликатимемо громадян самостійно робити накопичення в державному чи недержавному пенсійних фондах, щоб додатково збільшувати обсяг тієї суми, яка буде доступна після виходу на пенсію.

Чи скасує реформа солідарну пенсійну систему

У жодному разі. Найкращі міжнародні практики говорять про те, що найефективніша пенсійна система – це та, яка дає змогу, як пірамідка, складати свою пенсію з різних складових. Тобто солідарна пенсія з базової гарантії та страхової частини, плюс накопичувальна пенсія, яка ділиться на обов'язкову і додаткові накопичення за бажанням.

У багатьох країнах є додаткові такі інструменти, як професійні пенсійні системи. Наприклад, якщо роботодавці хочуть додатково стимулювати людей йти у свою галузь працювати, вони можуть запроваджувати професійні пенсійні системи. Ми будемо рухатися в бік того, щоб давати громадянам максимально широкий набір інструментів.

Головне про індексацію пенсій у цифрах

З 1 березня 2025 року пенсії в Україні буде проіндексовано на 11,5%:

середній прогнозний рівень зростання пенсій – 556 гривень

розмір середньої пенсії зросте з 5789 до 6345 гривень

Підвищення торкнеться понад 10 млн громадян: пенсіонерів із призначеними пенсіями на загальних підставах; пенсіонерів-силовиків; одержувачів пенсії з інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи; одержувачів з інвалідністю внаслідок війни й УБД із мінімальними виплатами; пенсіонерів-держслужбовців і тих, хто працювали в органах місцевого самоврядування.

Також із 1 березня буде проіндексовано щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також осіб із правом на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень. Максимальний – 1500 гривень.

Індексація з 1 березня не стосується тих, кому пенсію було вперше призначено 2025 року.

З 1 квітня 2025 року відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тисяч пенсіонерів, які працюють, з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.