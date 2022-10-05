Даріо Срна розкритикував футбольних чиновників ФІФА: "Я би запросив їх до України"

"У 2014 році нам довелося покинути Донецьк, наш будинок, наш стадіон, наше спортивне місто. Ми переїхали до Києва, і коли ми адаптувалися, почалася інша війна. Важко пояснити наше життя з того часу до сьогодні", - розповів Срна.

Втрата домашнього стадіону "Донбас Арена" була вкрай болісною для футбольного клубу, але тепер виявилося, що це лише один із безлічі ударів для "Шахтаря".

"Нам доводиться міняти готелі, тренерів. Ми тренуємося з сиренами, ми подорожуємо з сиренами... Таке наше життя сьогодні, і ми повинні прийняти його. Ми повинні бути прикладом, так само як армія є прикладом для нас. Ми граємо для наших уболівальників і для України", - додає він.

Водночас Даріо Срна різко критикує футбольних чиновників ФІФА.

"УЄФА через Чеферіна зробив усе можливе, щоб допомогти нам і українському футболу. ФІФА, з іншого боку, знищили нас. Вони не захистили нас на жодному етапі. Якби в нашій ситуації опинилися "Реал Мадрид", "Севілья", "Барселона" Ми або команда, і ми багато дали європейському футболу за останні 20 років. і відчув, як це - жити під виття сирен та бомби", - зазначив Срна.

Після двох турів групового етапу Ліги чемпіонів, "Шахтар" набрав чотири очки і розташовується на другому рядку в турнірній таблиці. Іспанські журналісти визнають, що після вимушеної перерви, спричиненої війною, клуб повернувся у хорошому стані. Даріо Срна вважає, що у цьому зіграло ставлення до команди президента клубу Ріната Ахметова.

"У нас є зразковий президент. Він мав свій бізнес у Донецьку, а потім він зазнав нападу в Маріуполі. Він втратив більше, ніж будь-хто інший, від 10 до 15 мільярдів... але "Шахтар" - це його життя. Він вчасно платить зарплату, щодня дзвонить нам, щоб дізнатися, як справи у команди... Я пишаюся тим, що працюю з ним уже 25 років", - додав він.