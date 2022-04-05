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Danone рассматривает возможность выхода с рынка России, - СМИ

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Париж, Вторник 05 апреля 2022 14:03
Danone рассматривает возможность выхода с рынка России, - СМИ Фото: Danone рассматривает возможность выхода с рынка России (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Французская Danone, производящая молочную продукцию и другие продукты питания, рассматривает возможность выхода с российского рынка. До этого времени в компании заявляли что не собираются этого делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По данным источника, французская компания, которая владеет производствами на территории России, рассматривает возможность выхода из страны", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в начале марта компания сообщала о прекращении инвестиционных проектов в РФ, однако с сохранением производства молочной продукции.

Напомним, немецкий производитель шоколада Ritter Sport осудил военную агрессию России против Украины. При этом компания заявила, что остается на российском рынке, а вся полученная прибыль пожертвует украинцам.

Также стало известно, что компания "Ашан" больше не будет работать на российском рынке. Головной офис принял решение прекратить поставки и остановить инвестиции сети в Россию.

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