За данные о взрыве в Нэшвилле пообещали награду

Фото: последствия взрыва (twitter.com/NashvilleFD)

Представители бизнеса и знаменитости Нэшвилла предложили награду более 300 тыс. долларов за информацию, которая приведет к поимке виновных во взрыве в центре города в Рождество. В результате взрыва три человека получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

Спустя сутки после взрыва полиция проверяет более 500 различных сообщений и предположений, связанных с этим происшествием. К расследованию привлечены сотни агентов ФБР и полицейских.

По мнению полиции, взрыв был умышленным. Отмечается, что полиция нашла минимум одного человека, связанного с инцидентом в центре города.

Ранее сообщалось, что американские правоохранители обнаружили человеческие останки на месте взрыва автомобиля в городе Нэшвилл, штат Теннеси. Однако пока не выяснено, как эти останки связаны со взрывом.

Напомним, в пятницу утром, 25 декабря, в Нэшвилле (штат Теннеси) произошел взрыв автомобиля в центре города. В результате инцидента пострадали трое человек. Представитель местной полиции Дон Аарон заявил, что следствие считает случившееся преднамеренным взрывом.