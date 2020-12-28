Данные тысячи клиентов брокера "Фридом финанс" попали в открытый доступ

В интернете выставлены на продажу данные 16 тыс. клиентов инвесткомпании "Фридом финанс", в том числе квалифицированных инвесторов. В свободном доступе сведения 50 из них: паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках.

Об этом сообщает РБК.

По информации информагентства, на специализированных интернет-сайтах выставлены на продажу паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках клиентов инвестиционной компании "Фридом финанс".

По словам продавца, в базе содержатся данные 16,8 тыс. клиентов, 450 из которых являются квалифицированными инвесторами.

Первым о слитой базе в своем Telegram-канале сообщил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

"По нашей информации, данные были получены в результате хакерской атаки на сеть компании примерно месяц назад, характерной для вирусов-вымогателей", - заявил Оганесян.

Позднее "Фридом Финанс" на своем официальном сайте подтвердила информацию об утечке данных и пообещала в максимально короткий срок связаться со всеми клиентами, чьи данные были скомпрометированы, и проинформировать о том, какие именно документы оказались в открытом доступе.

По словам генерального директор ИК "Фридом финанс" Тимура Турлова, взлом был сделан с целью шантажа оглаской в СМИ и с целью вымогательства.

"К сожалению, данные теряют все, включая компании с капитализацией более чем в триллион долларов", - отметил он.

При этом брокер уверяет, что почти весь пакет похищенных данных датирован 2018 годом.

Стоит отметить, что в объявлении был размещен "пробник" базы с информацией 50 клиентов, котор ый доступен всем желающим после регистрации на сайте. "Пробник" базы содержит заявления клиентов от 2019 года на признание их квалифицированными инвесторами с паспортными данными и адресом проживания, ответы от "Фридом финанс" с удовлетворением просьбы, банковские справки с номерами счетов и суммами на них.

Также, как уверяет продавец, в базе есть "информация с компьютеров начальников подразделений, трейдеров и системных администраторов". Много паролей от различных сервисов, включая банк Freedom Finance и брокера "Церих" (международный Freedom Holding приобрел 100% акций ИК "Церих" в июле 2020 года).

"Там были сканированные копии и ряд поручений на бумажных носителях, ряд отчётов о сверках с базами ПОД/ФТ и около 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Среди них практически нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, компания начала это делать через российского брокера в 2019 году. Среди них нет никаких международных клиентов", - отмечают в компании.

Freedom Finance - международная инвест иционная компания, представленная в семи странах: России, Украине, Каза хстане, Кыргызстане, Узбекиста не, Германии и Кипре. Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. В Украине компания работает с 1999 года и представлена дочкой ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА".

В июне 2020 года Нацкомиссия по ценным бумагам дала разрешение Freedom Finance на покупку 20% акций "Украинской биржи".