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Данк звезды "Филадельфии" после искусного кроссовера: момент дня в НБА

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Филадельфия, Пятница 12 мая 2023 11:29
Данк звезды "Филадельфии" после искусного кроссовера: момент дня в НБА Фото: Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид проиграли "Бостону" дома (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный защитник "Филадельфии Севенти Сиксерс" Джеймс Харден взошел на первое место хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

"Борода" покорил эпизодом под занавес второй четверти поединка против "Бостона". Харден пошел в атаку из центра площадки, ушел на линии штрафных бросков от Смарта благодаря эффектному кроссоверу и оказался в 3-секундной зоне. Там он технично уложил сверху.

Стараний защитника, однако, не хватило для командного успеха. "Севенти Сиксерс" уступили "Селтикс" (86:95) и позволили бостонцам сравнять счет в серии до четырех побед (3:3). Решающий матч сыграют в Массачусетсе.

Сам Харден провел в игре 43 минуты. За отведенное время он успел набрать 13 очков, совершил 7 подборов и отдал 9 передач. Самым результативным в матче стал его партнер по команде Джоэл Эмбиид (26 пунктов).

Кто такой Джеймс Харден

Уроженец Лос-Анджелеса, на студенческом уровне выступал за "Аризону Стэйт Сан Девилз". На драфте НБА-2009 выбран "Оклахомой" под третьим номером.

В рядах "Тандер" провел три сезона, а затем отдал 8,5 лет "Хьюстону". В составе "Филадельфии" оказался посреди сезона 2021/22 после непродолжительного пребывания в "Бруклине". Самый ценный игрок ассоциации-2018, трижды подряд становился самым результативным игроком регулярного первенства (2018-2020).

Со сборной США выиграл Олимпиаду-2012 и чемпионат мира-2014. Стал лицом симулятора NBA Live 18 от EA Sports.

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