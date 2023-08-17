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У Данії засудили росіянина, який намагався за допомогою афери викрасти 3,5 млрд доларів

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Четвер 17 серпня 2023 05:48
У Данії засудили росіянина, який намагався за допомогою афери викрасти 3,5 млрд доларів Фото: у Данії засудили росіянина, який намагався за допомогою афери викрасти 3,5 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суд у Данії засудив громадянина РФ до трьох років в'язниці та депортації за спробу шахрайства в особливо великих розмірах під час підготовки афери на 3,5 млрд доларів проти Центрального банку Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що 53-річний чоловік підробив документи та представлявся співробітником інвестиційної компанії, щоб обманом змусити Центробанк виплатити йому гроші. Він був заарештований минулого року після того, як направив кілька електронних листів і навіть особисто з'явився до банку Копенгагена.

Під час оголошення звинувачення прокурор назвав цей випадок незвичайним і навіть екстраординарним і сказав, що Центральний банк Данії швидко запідозрив росіянина у ймовірному злочині і звернувся до поліції для його перевірки.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила у Києві шахраїв, які допомагали громадянам РФ "працевлаштуватися" у країнах ЄС. До афери причетне керівництво одного із столичних громадських об'єднань.

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