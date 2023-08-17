В Дании осудили россиянина, который пытался с помощью аферы похитить 3,5 млрд долларов

Суд в Дании приговорил гражданина РФ к трем годам тюрьмы и депортации за попытку мошенничества в особо крупных размерах при подготовке аферы на 3,5 млрд долларов против Центрального банка Дании.

Сообщается, что 53-летний мужчина подделал документы и представлялся сотрудником инвестиционной компании, чтобы обманом заставить Центробанк выплатить ему деньги. Он был арестован в прошлом году после того, как направил несколько электронных писем и даже лично явился в банк в Копенгагене.

Во время объявления обвинения прокурор назвал этот случай необычным и даже экстраординарным, и сказал, что Центральный банк Дании быстро заподозрил россиянина в вероятном преступлении и обратился в полицию для его проверки.