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В Данії новий король. Королева Маргрете II передала трон сину

Фото: в Данії новий король (twitter.com/denmarkdotdk)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 січня, королева Данії Маргрете II передала трон своєму старшому синові Фредеріку X.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Король Данії Фредерік X зійшов на престол, змінивши свою матір, королеву Маргрете II, яка офіційно відреклася від престолу після 52 років правління.

Нагадаємо, що Маргрете приголомшила націю напередодні Нового року, коли оголосила, що планує стати першим данським монархом за майже 900 років, який добровільно відмовився від престолу.

За повідомленням королівського палацу, престолонаслідування було офіційно оформлено в той момент, коли Маргрете підписала декларацію про своє зречення під час засідання Державної ради в парламенті.

 

 

Що передувало

Нагадаємо, 31 грудня 2023 року 83-річна королева Данії Маргрете II оголосила під час традиційної новорічної промови про намір зректися престолу 14 січня 2024-го, тобто після 52 років перебування на троні.

Так, Маргрете II зійшла на данський престол 14 січня 1972 року після того, як помер її батько, король Фредерік ІХ. На момент коронації їй було 31 рік. Маргрете II править найдовше з нині монархів Європи - понад 50 років.

У своєму телевізійному оголошенні королева пояснила, що перенесена операція на спині змусила її замислитися над тим, що, можливо, настав час передати свої обов'язки наступному поколінню.

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Дания