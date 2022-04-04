Дания ввела мораторий на покупку российской нефти, - Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач РБК-Украина)
Дания приняла решение об отказе от покупки нефти у РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По его словам, Дания ввела мораторий на покупку российской нефти.
"Пример для других - нефтяное эмбарго должно заработать, чем раньше, тем лучше", - написал Ермак.
Ранее мы сообщали, что в Украине ввели мораторий на выполнение любых обязательств по долгам РФ и людям, которые с ней связаны.
Также мы писали, что Ермак анонсировал неприятности для оккупантов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!