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Дания ввела мораторий на покупку российской нефти, - Ермак

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 21:19
Дания ввела мораторий на покупку российской нефти, - Ермак Руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Дания приняла решение об отказе от покупки нефти у РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, Дания ввела мораторий на покупку российской нефти.

"Пример для других - нефтяное эмбарго должно заработать, чем раньше, тем лучше", - написал Ермак.

Ранее мы сообщали, что в Украине ввели мораторий на выполнение любых обязательств по долгам РФ и людям, которые с ней связаны.

Также мы писали, что Ермак анонсировал неприятности для оккупантов.

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