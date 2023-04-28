Данія виділить на відбудову України мільярд євро

Уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, у межах якої виділить один мільярд євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Данії Ларса Люкке Расмуссена під час пресконференції в Одесі.

Він заявив, що головною метою програми є відновлення України. При цьому особливу увагу у відновленні буде приділено Миколаєву.

Глава МЗС Данії наголосив, що засуджує російські ракетні удари по Миколаєву, але вони додають рішучості Данії підтримувати Україну.

"Україна нагадує нам, що свобода не дається даром. За свободу треба боротися. Поки ви боретесь, Данія буде з вами", - сказав він.