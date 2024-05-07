Данія виділить 33,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
Данія оголосила про виділення нового пакета гуманітарної допомоги Україні в розмірі 250 млн данських крон (33,5 млн євро), щоб допомогти задовольнити базові потреби найвразливіших груп населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Данії.
"Цим новим пакетом підтримки ми прагнемо забезпечити термінову гуманітарну допомогу та захист для найбільш вразливих груп населення, що може врятувати їхні життя", - заявив міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен.
Зазначається, що в рамках цього пакету надається базова надзвичайна допомога у вигляді продовольства, медикаментів, води та житла для українців у найбільш постраждалих від війни регіонах.
Також кошти підуть на допомогу з утепленням українських осель перед напередодні зими та гуманітарне розмінування.
Більшість фінансування буде розподілено через "стратегічних партнерів громадянського суспільства Данії, присутніх в Україні", решта - через спеціалізовані установи ООН.
Допомога Україні від Данії
Нагадаємо, у лютому Данія передала Україні всю свою артилерію разом зі зброєю, боєприпасами та системами ППО, які не потрібні їм, і закликала інших західних партнерів зробити те ж саме.
У квітні уряд Данії ухвалив рішення про виділення 300 млн євро крон на інвестиції в українську оборонну промисловість.
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