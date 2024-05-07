ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данія виділить 33,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Данія, Вівторок 07 травня 2024 19:11
UA EN RU
Данія виділить 33,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні Фото: Данія виділить 33,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Данія оголосила про виділення нового пакета гуманітарної допомоги Україні в розмірі 250 млн данських крон (33,5 млн євро), щоб допомогти задовольнити базові потреби найвразливіших груп населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Данії.

"Цим новим пакетом підтримки ми прагнемо забезпечити термінову гуманітарну допомогу та захист для найбільш вразливих груп населення, що може врятувати їхні життя", - заявив міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен.

Зазначається, що в рамках цього пакету надається базова надзвичайна допомога у вигляді продовольства, медикаментів, води та житла для українців у найбільш постраждалих від війни регіонах.

Також кошти підуть на допомогу з утепленням українських осель перед напередодні зими та гуманітарне розмінування.

Більшість фінансування буде розподілено через "стратегічних партнерів громадянського суспільства Данії, присутніх в Україні", решта - через спеціалізовані установи ООН.

Допомога Україні від Данії

Нагадаємо, у лютому Данія передала Україні всю свою артилерію разом зі зброєю, боєприпасами та системами ППО, які не потрібні їм, і закликала інших західних партнерів зробити те ж саме.

У квітні уряд Данії ухвалив рішення про виділення 300 млн євро крон на інвестиції в українську оборонну промисловість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Данія Допомога Україні Війна в Україні
NEWS
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду