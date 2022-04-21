Дания согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева

"Я уже сказала Зеленскому, что мы друзья и вековечные партнеры. Мы хотим внести вклад в восстановление Украины. Вы, господин президент, хотели, чтобы мы были передовиками в восстановлении Николаева. Сегодня мы официально дали согласие на это предложение. Мы надеемся на совместный труд с вами и другими партнерами", - заявила глава правительства Дании.