ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дания смягчает карантин на фоне рекордного числа COVID-случаев

Новина українською →
Дания, Понедельник 17 января 2022 23:28
Дания смягчает карантин на фоне рекордного числа COVID-случаев Фото: Дания снимает часть COVID-ограничений (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Дании были отменены некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. При этом в стране фиксируется рекордное число заражений, в том числе штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Власти разрешили возобновить работу некоторых учреждений.

Датские кинотеатры, зоопарки, музеи и театры снова могут встречать посетителей.

Ограниченное количество зрителей также позволяло посещать спортивные мероприятия в помещении и на открытом воздухе.

Как отмечается, правительство планирует с 31 января еще больше ослабить карантинные ограничения в Дании.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хейнике заявил журналистам в начале этой недели, что правительство внимательно следит за ситуацией с пандемией и "не поддержало бы ослабление карантина, если бы не было четкого видения как наших, так и внешних экспертов".

Глава правительства страны Мэтте Фредериксен заявила, что отмена ограничений основывается на рекомендациях специальной консультативной группы по вопросам здравоохранения.

В то же время, как сообщает Reuters, 17 января в Дании зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса с начала эпидемии – 28 780 случаев за сутки.

Отмечается, что Дания имеет высокий уровень COVID-вакцинации, четыре из пяти граждан уже получили два, а чуть больше половины населения - три прививки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания