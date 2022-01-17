Дания смягчает карантин на фоне рекордного числа COVID-случаев

В Дании были отменены некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. При этом в стране фиксируется рекордное число заражений, в том числе штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Власти разрешили возобновить работу некоторых учреждений.

Датские кинотеатры, зоопарки, музеи и театры снова могут встречать посетителей.

Ограниченное количество зрителей также позволяло посещать спортивные мероприятия в помещении и на открытом воздухе.

Как отмечается, правительство планирует с 31 января еще больше ослабить карантинные ограничения в Дании.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хейнике заявил журналистам в начале этой недели, что правительство внимательно следит за ситуацией с пандемией и "не поддержало бы ослабление карантина, если бы не было четкого видения как наших, так и внешних экспертов".

Глава правительства страны Мэтте Фредериксен заявила, что отмена ограничений основывается на рекомендациях специальной консультативной группы по вопросам здравоохранения.

В то же время, как сообщает Reuters, 17 января в Дании зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса с начала эпидемии – 28 780 случаев за сутки.

Отмечается, что Дания имеет высокий уровень COVID-вакцинации, четыре из пяти граждан уже получили два, а чуть больше половины населения - три прививки.