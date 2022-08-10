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Дания пришлет в Британию военных инструкторов для обучения бойцов из Украины

Фото: министр обороны Дании Мортен Бодсков (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Дания направит в Великобританию военных инструкторов для обучения солдат из Украины и обучит украинских офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дании Мортена Бодсков в интервью газете Jyllands-Posten.

"В ближайшее время Дания отправит 130 военных инструкторов для участия в британском учебном проекте", - сообщил он.

По данным агентства Reuters, это интервью предваряет конференцию в Копенгагене в четверг, 11 августа, на которой министры обороны Великобритании, Дании и Украины должны обсудить долгосрочную поддержку Украины, включая военную подготовку, оформление и поставки оружия.

Как сообщалось, 11 августа в Копенгагене, по приглашению датской стороны состоится Конференция североевропейских союзников по поддержке Украины. В мероприятии будет участвовать министр обороны Резников, а также ожидается визит его коллег из США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Чехии и других стран.

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