Данія представить Україні новий пакет допомоги на мільярд євро

Глава уряду Данії оголосила про черговий пакет допомоги для України сьогодні, 13 грудня, на прес-конференції в Осло.

Чиновниця зазначила, що у четвер, 14 грудня, вона представить новий пакет підтримки своєму парламенту.

Відповідну заяву було зроблено на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до столиці Норвегії для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

Допомога Данії для України

Копенгаген уже надав українській стороні після широкомасштабного вторгнення Росії оборонну допомогу на суму близько 2,8 мільярда євро.

Крім того, уряд Данії передав Україні також гуманітарну допомогу на 378 мільйонів євро.

Нагадаємо також, що у жовтні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив про можливість країни відправити в Україну перші винищувачі F-16 у першому кварталі наступного року.