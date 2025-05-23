Данія підвищує пенсійний вік до максимуму: такого в Європі ще не було

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

На пенсію в 70 років

Данія підвищує пенсійний вік до 70 років. Це є частиною стратегії країни в умовах старіння населення та забезпечення стабільності своєї пенсійної системи.

І хоч дане нововведення все ще розпалює суперечки серед профспілок та політиків, однак парламент Данії уже ухвалив відповідний закон. На підтримку нових вимог до пенсіонерів проголосував 81 депутат, а проти висловився лише 21 законодавець.

Як вводитимуть зміни

Документ передбачає, що поступове підвищення пенсійного віку розпочнеться у 2030-му і до 2040 року цей показник сягне 70 років. Нововведення стосуватиметься тих громадян Данії, хто народився після 31 грудня 1970 року.

Адаптаційний графік змін виглядає наступним чином:

2025 рік: пенсійний вік - 67 років;

2030 рік: підвищення до 68 років;

2035 рік: підвищення до 69 років;

2040 рік: підвищення до 70 років.

До речі, рішення про підвищення пенсійного віку в Данії не є спонтанним. Законодавці ще у 2006 році вирішили переглядати пенсійний вік кожні п’ять років відповідно до поточної ситуації в країні.

Так, наразі підвищення пенсійного віку в Данії є вимушеним кроком, адже середня тривалість життя в цій країні становить 81,7 року.

В суспільстві згодні з нововведеннями, лише підіймається питання щодо працівників фізичних професій, таких як будівельники. Профспілки висловлюють занепокоєння щодо можливості працювати до 70 років людей цієї професії через фізичні навантаження.

Пенсійний вік у Європі

Пенсійний вік у Європі різний. Наприклад, у Швеції мінімальний вік, з якого громадяни можуть розпочати претендувати на пенсійне забезпечення, становить 63 роки. Стандартний пенсійний вік в Італії - 67 років.

У Великобританії люди, що народилися в період з 6 жовтня 1954 по 5 квітня 1960, виходять на пенсію в 66 років. А для всіх, хто молодший - пенсійний вік підвищуватиметься.

У Франції 2023 року пенсійний вік підвищили з 62 до 64 років.