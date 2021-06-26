UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дания первой вышла в четвертьфинал Евро, разгромив Уэльс

Автор: Роман Тверденко

Сборная Дания стала первым участником четвертьфинала чемпионата Евро-2020. В 1/8 финала они легко разбили Уэльс.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Первый тайм не был богатым на моменты. Уэльс стартовал резво, но отличиться не сумел. А затем давила Дания и воспользовалась одним своим моментом. Каспер Дольберг красиво пробил обводным ударом из-за пределов штрафной и открыл счет.

Во втором тайме Дольберг оформил дубль, оказавшись в нужном месте в штрафной после неудавшейся попытки вынести мяч валийцами.

Третий гол на счету Йоакима Мехле, который красиво убрал ложным движением соперника и после этого положил мяч в ворота Уэльса.

Четвертый гол после пересмотра VAR засчитали Мартину Брейтуэйту, который забил уже в добавленное время.

В четвертьфинале Дания сыграет с победителем пары Нидерланды - Чехия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро-2020