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Данія отримає F-35 пізніше очікуваних термінів: чи вплине це на передачу F-16 Україні

Копенгаген, Середа 22 листопада 2023 13:45
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Данія отримає F-35 пізніше очікуваних термінів: чи вплине це на передачу F-16 Україні Фото: Данія отримає F-35 пізніше очікуваних термінів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Данія, ймовірно, отримає американські винищувачі F-35 пізніше очікуваних термінів. Але це не вплине на передачу Україні літаків F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Данія почала процес передачі Україні винищувачів F-16. Замість них авіаційний парк мають поповнити нові F-35. Але через "технологічні труднощі" компанія-виробник Lockheed Martin Corp не може вчасно передати винищувачі.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що постачання літаків були заплановані на першу половину 2024 року. Але тепер постачання можуть бути затримані щонайменше на півроку.

Поульсен наголосив, що немає чіткого розуміння, коли Данія отримає літаки. США з колегами шукають вирішення.

За словами міністра оборони, затримки з F-35 не повлипає на терміни передачі Україні данських F-16.

Додамо, що Данія замовила у Lockheed Martin Corp 27 винищувачів F-35, але поки отримали тільки чотири літаки.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше частина союзників погодилася надати Україні винищувачі F-16. Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю F-16.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що перші винищувачі передадуть уже навесні 2024 року

Відомо також, що українські пілоти навчаються на F-16 у декількох країнах. За словами Юрія Ігната, у Данії льотчики вже сіли на F-16 разом з інструкторами.

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