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Дания отменяет карантин с 10 сентября

Автор: Мария Кучерявец

Правительство Дании решило не продлевать карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса. С 10 сентября действие ограничений в стране заканчивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Дании.

Соответствующее решение было принято в связи с высоким уровнем вакцинации населения.

Власти подчеркнули, что в стране коронавирусная инфекция пока не опасна для общества.

Как отметил глава Минздрава Магнус Хойнике, пандемия в Дании находится "под контролем".

Однако он пообещал ввести необходимые меры,"если пандемия вновь поставит под угрозу важные сферы общества".

Стоит отметить, что согласно статистике Минздрава, в Дании полностью вакцинировано более 4,1 млн человек, что составляет 79% населения.

Кроме того, за все время пандемии в стране зафиксировали 340 тысяч случаев коронавируса, скончались в результате COVID-19 более 2,5 тысячи человек.

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ДанияКарантинКоронавирус