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Дания открывается для украинцев: названа дата

Автор: РБК-Украина

С субботы, 17 июля, граждане Украины смогут въезжать на территорию Дании. Однако для этого понадобится отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз как в старые добрые времена", - написал он.

Отметим, что Дания внесла Украину в список "желтых" стран. Поэтому для въезда в Данию будет необходим отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до въезда на территорию страны, или тест на антиген, сделанные не более чем за 48 часов.

При этом по прибытию в Данию необходимо будет сдать еще один тест. Однако если путешественник прибудет в страну самолетом сделать тест можно будет бесплатно прямо в аэропорту.

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ДаниятуризмДмитрий Кулеба