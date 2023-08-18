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Данія оголосила про старт навчання українських пілотів на F-16 наприкінці серпня

Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня.

Про це заявило Міністерство оборони Данії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що в навчанні українців візьме участь коаліція з 11 країн. Детальнішої інформації Міноборони Данії не повідомило. 

Таким чином до кінця літа розпочнеться довгоочікуване навчання українських пілотів. 

Передача Україні F-16

Нагадаємо, українські офіційні особи та військові вже досить тривалий час просять у західних союзників розпочати постачання сучасних винищувачів. Вони необхідні Україні для того, щоб захиститися від постійних російських обстрілів, а також скласти конкуренцію авіації РФ.

Декілька місяців тому частина країн Заходу вирішила підтримати навчання наших пілотів на F-16 після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден. Пізніше було створено авіаційну коаліцію, в рамках якої тренування на винищувачах мають розпочатися в Румунії та Данії. Згідно з прогнозами, вони триватимуть від 6 до 8 місяців.

Нагадаємо, вчора, 17 серпня, США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів.

Сьогодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів нашої країни.

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