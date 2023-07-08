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Данія направить в Україну слідчих для збору даних про воєнні злочини РФ

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Субота 08 липня 2023 07:50
Данія направить в Україну слідчих для збору даних про воєнні злочини РФ Фото: посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен (facebook Embassy of Denmark in Ukraine)
Автор: Максим Шушко

Данія восени направить в Україну слідчих. Вони вестимуть збір даних для поточного розслідування воєнних злочинів російської окупаційної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Данії в Україні Олє Егберга Міккельсена на форумі "Легіон права".

Голова данського посольства зазначив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі відіграватиме ключову роль у процесі притягнення до відповідальності всіх винних у злочинах, скоєних в Україні.

"Данія готується направити команду слідчих в Україну, щоб підтримувати поточне розслідування воєнних злочинів (скоєних російськими військами в Україні) Це відбудеться восени", - зазначив Міккельсен.

Посол додав, що якщо не забезпечити справедливість та підзвітність, то перемога України у війні проти Росії як така буде неповною.

Допомога Україні від Данії

3 липня Данія оголосила про пакет цивільної підтримки України розміром у майже 100 млн долларів. Гроші підуть на початок реконструкції шкіл, лікарень і поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на підтримку населення, яке проживає у районі бойових дій.

Того ж дня стало відомо, що Україна в найближчі тижні отримає від Данії та Німеччини десятки бойових танків Leopard 1A5 у рамках військової допомоги. Такі танки мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм.

Танк Leopard 1A5 є останньою серійною моделлю. Вона оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss, яка була створена на основі системи сучасного Leopard 2.

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