Данія готова передати F-16 Україні, але є умова

"Я хотів би сказати, що не можу собі уявити, щоб ми не підтримали це. Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16", - заявив він.

Кілька днів тому міністр заявляв, що Данія не ухвалила рішення про те, чи передавати датські винищувачі в дар, і це, як і раніше, актуально.

Навчання українських пілотів на F-16

Україна заявила про створення авіаційної коаліції для передачі сучасних літаків, зокрема F-16. Відомо, що до неї приєдналися Британія, Данія, Нідерланди, Польща, Швеція, Бельгія та Франція.

Після чого союзники України почали активно розглядати питання навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та інших сучасних бойових літаках. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Відомо, що навчання українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Поки що невідомо, хто і скільки літаків надасть Україні.

Підготовка українських пілотів може тривати чотири місяці. До такої оцінки, за непідтвердженими даними, дійшов Пентагон.

За даними західних ЗМІ, Данія може розпочати навчання пілотів вже у серпні.

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