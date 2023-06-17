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Данія готова передати F-16 Україні, але є умова

Фото: Данія готова передати F-16 Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Данія підтримає передачу винищувачів Україні. Але це відбудеться тільки за підтримки Сполучених Штатів, які виробляють літаки F16.

Про це заявив в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio 4.

"Я хотів би сказати, що не можу собі уявити, щоб ми не підтримали це. Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16", - заявив він.

Кілька днів тому міністр заявляв, що Данія не ухвалила рішення про те, чи передавати датські винищувачі в дар, і це, як і раніше, актуально.

Навчання українських пілотів на F-16

Україна заявила про створення авіаційної коаліції для передачі сучасних літаків, зокрема F-16. Відомо, що до неї приєдналися Британія, Данія, Нідерланди, Польща, Швеція, Бельгія та Франція.

Після чого союзники України почали активно розглядати питання навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та інших сучасних бойових літаках. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Відомо, що навчання українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Поки що невідомо, хто і скільки літаків надасть Україні.

Підготовка українських пілотів може тривати чотири місяці. До такої оцінки, за непідтвердженими даними, дійшов Пентагон.

За даними західних ЗМІ, Данія може розпочати навчання пілотів вже у серпні.

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