Дания частично сняла запрет на строительства газопровода из Норвегии в Польшу

Ранее подрядчик Energinet объявил о временной приостановке работ по решению Датского апелляционного совета по окружающей среде и продовольствию от 31 мая, который отозвал разрешение на строительство отрезка Baltic Pipe.

Теперь же датский регулятор заявил, что не возражает против планов частично возобновить строительство. Energinet сможет продолжить работы на определенных участках спорного 210-километрового отрезка Baltic Pipe на территории Дании.

Датский партнер Baltic Pipe ожидает, что из-за экологических разбирательств срок сдачи всей инвестиции будет отложен на 3 месяца, но он сможет запустить часть согласованной пропускной способности к октябрю 2022 года, чтобы обеспечить полную поставку к концу следующего года.

Изначально Baltic Pipe должен был начать работу в октябре 2022 года. Ожидается, что этот газопровод будет поставлять норвежский природный газ в Польшу, что позволит и уменьшить зависимость польского потребителя от российского природного газа.