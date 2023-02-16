За даними UkraineCasino, впродовж 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей отримала 667 заяв на ліцензування. Але ліцензії отримало лише 50%

Через повномасштабне вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року велика кількість напрямків українського бізнесу суттєво постраждали. Особливо ті, які, як то кажуть, не на часі. Гральний бізнес, який було легалізовано лише у 2020 році, виявився, на перший погляд, саме таким напрямком.

Проте після перших місяців потрясінь з початку війни індустрія почала доволі швидко відновлюватися. І якщо для людей, далеких від азартних ігор, це залишилось поза увагою, то активні гравці точно бачили ряд важливих новин від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). За даними інформ-проєкту UkraineCasino, КРАІЛ зробила кілька серйозних кроків:

Вступила до організації органів-регуляторів GREF.

Взяла участь в конференції Європейського форуму регуляторів азартних ігор.

Отримала членство в Міжнародній асоціації регуляторів азартних ігор.

Окрім того, Комісія повністю розірвала усі звʼязки з росією і доносить до інших регуляторів необхідність зробити той же крок з їхнього боку.

Важливо й те, що зараз нові онлайн-казино в Україні активно ліцензуються. Так, за інформацією того ж порталу UkraineCasino, впродовж 2022 року КРАІЛ отримала 667 заявок на отримання відповідних ліцензій. З них 50% вже отримали ліцензії. І це — в умовах воєнного стану та активних бойових дій на території країни. Деякі з нових проєктів уже потрапили в ТОП казино України та активно розвиваються.

При цьому варто зауважити, що індустрія азартних ігор все ж переживає дуже непрості часи. По-перше, українці — в цілому не дуже азартна нація. А по-друге, падіння активності гравців було спровоковано саме війною. Дослідники з UkraineCasino зазначають, що з початку року трафік онлайн-казино скоротився на 80%. З часом ситуація покращилась, проте до передвоєнного періоду ще далеко. Тому зараз гемблінг-індустрія активно залучає нових гравців, надаючи бездепозитні бонуси, фріспіни, бонусні кошти за перше поповнення тощо.

На думку UkraineCasino, індустрія азартних ігор в Україні ще має пройти тривалий шлях свого розвитку та відновлення. Це обумовлено не лише війною, але й тим фактом, що з 2009 по 2020 рік діяльність онлайн-казино була заборонена на законодавчому рівні. Проте після нашої перемоги більшість експертів очікує стрімкий ріст популярності гемблінгу-індустрії та зростання кількості азартних гравців серед українців.

Наразі ж в UkraineCasino рекомендують підходити до вибору онлайн-казино з відповідальністю, перевіряти наявність відповідної ліцензії та детально вивчати умови, які пропонує та чи інша гемблінг-платформа.