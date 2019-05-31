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Данилюк назвал условия для реструктуризации шахт

Новости » Политика    31.05.2019 - 21:46
Данилюк назвал условия для реструктуризации шахт
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Реструктуризация должна начинаться с понимания того, что делать с людьми, которые работают на шахте

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал условия для реструктуризации шахт после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Данилюк отметил, что реструктуризация шахт это системное решение из-за убыточности шахт. По его словам, "реструктуризация должна начинаться с понимания того, что делать с людьми, которые работают на шахте".

"СНБО президент Зеленский созвал после посещения Львовской области. Там есть проблемы: задолженность по зарплате, то, что к ней приводит. На многие из этих проблем решение давно есть, но оно не вводится. Понятно, что в ближайшее время надо решать эти вопросы. Мы услышали позицию Минфина и правительства: они видят как распределить средства, чтобы собственно перекрыть нехватку средств. Мы приняли это во внимание", - рассказал Данилюк.

Напомним, сегодня состоялось заседание СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский в связи с ситуацией на шахте во Львовской области. После заседания Данилюк отметил, что СНБО решил дать две недели правительству для подготовки предложений по решению проблем в энергетике.

В частности, он добавил, что в ближайшее время состоится полноценное СНБО по ситуации на Донбассе.

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