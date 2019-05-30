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Данилюк: лучший способ завершить войну - выиграть ее

Новости » Политика    30.05.2019 - 15:24
Данилюк: лучший способ завершить войну - выиграть ее
Фото: Александр Данилюк (пресс-служба)

Данилюк призвал именно победу искать в противостоянии с Россией

Победа над Россией - это единственный способ завершить войну на Востоке. Такое мнение высказал руководитель Центра оборонных реформ, лидер гражданского движения "Спільна Справа" Александр Данилюк, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Именно победу мы должны искать в противостоянии с Российской Федерацией. Не замораживание конфликта, не сохранение позиционной войны, капитуляции, а именно победы. Сохраняя и наращивая способности ВСУ по сдерживанию РФ, как на Донбассе, так и на других направлениях потенциальной военной агрессии, усиливая эффективность украинских спецслужб, особенно работу контрразведывательных подразделений, мы должны переходить к активной гибридной обороне", - считает Данилюк.

По его мнению, определение финансовых, экономических, международно-политических уязвимостей РФ и использование их для нанесения стране-агрессору максимальных убытков должно стать приоритетом деятельности украинского правительства.

"Ни один украинский чиновник не имеет ни юридического, ни морального права идти на уступки не только в вопросах восстановления территориальной целостности, но и в вопросах полномасштабного возмещения Россией убытков, которые она нанесла нашему народу. Победа в этой войне лежит не через дефолт Украины, а через дефолт России", - утверждает эксперт.

Ранее Данилюк заявлял, что компромисс с Россией, который поддерживается значительной частью украинских олигархов, это попытка продать под видом мира капитуляцию - что будет означать, что Россия будет "нарезать Украину как колбасу".

Александр Данилюк - один из самых ярких и самостоятельных лидеров Революции достоинства. С началом войны сосредоточился на национальной безопасности и обороне. В 2014 году - советник министра обороны. Принимал непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе.

Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.

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Новости Украины Александр Данилюк
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