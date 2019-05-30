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Данилюк: найкращий спосіб завершити війну - виграти її

Новини » Політика    30.05.2019 - 15:24
Данилюк: найкращий спосіб завершити війну - виграти її
Фото: Олександр Данилюк (прес-служба)

Данилюк закликав саме перемогу шукати в протистоянні з Росією

Перемога над Росією - це єдиний спосіб завершити війну на Сході. Таку думку висловив керівник Центру оборонних реформ, лідер громадянського руху "Спільна Справа" Олександр Данилюк, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Саме перемогу ми повинні шукати в протистоянні з Російською Федерацією. Не замороження конфлікту, не збереження позиційної війни, капітуляції, а саме перемоги. Зберігаючи і нарощуючи здатності ВСУ щодо стримування РФ, як на Донбасі, так і на інших напрямках потенційної військової агресії, підсилюючи ефективність українських спецслужб, особливо роботу контррозвідувальних підрозділів, ми повинні переходити до активної гібридної оборони", - вважає Данилюк.

На його думку, визначення фінансових, економічних, міжнародно-політичних вразливостей РФ і використання їх для нанесення країні-агресору максимальних збитків має стати пріоритетом діяльності українського уряду.

"Ні один український чиновник не має ні юридичного, ні морального права йти на поступки не тільки в питаннях відновлення територіальної цілісності, але й у питаннях повномасштабного відшкодування Росією збитків, яких вона завдала нашому народові. Перемога в цій війні лежить не через дефолт України, а через дефолт Росії", - стверджує експерт.

Раніше Данилюк заявляв, що компроміс з Росією, який підтримується значною частиною українських олігархів, це спроба продати під виглядом миру капітуляцію - що буде означати, що Росія буде "нарізати Україну як ковбасу". 

Олександр Данилюк - один з найяскравіших і найбільш самостійних лідерів Революції гідності. З початком війни зосередився на національній безпеці і обороні. У 2014 році - радник міністра оборони. Брав безпосередню участь в бойових діях на Донбасі.

Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді та інших навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців по гібридній війні.

Данилюк закликав у першому турі вибирати між Порошенком і Тимошенко
Новини України Олександр Данілюк
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