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Данілов заявив, що пілоту з операції "Синиця" пропонували лишитися в Україні: Був би захищений

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Україна пропонувала лишитися в нашій країні російському пілоту Максиму Кузьмінову, який минулого року в рамках спецоперації Головного управління розвідки "Синиця" перегнав з РФ військовий гелікоптер Мі-8, і який вчора був виявлений мертвим в Іспанії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "УП".

Чиновник зазначив, що людям, які мають відношення "до тих чи інших подій" слід зберігати пильність, і вони "мали б дбати про ситуацію".

"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", - сказав Данілов.

Разом з тим секретар РНБО вказав на важливість дочекатися офіційних висновків іспанської сторони стосовно ситуації.

Смерть пілота Кузьмінова в Іспанії

Нагадаємо, 19 лютого в іспанських ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що ще 13 лютого в муніципалітеті Вільяхойоса було знайдено тіло українця.

Як писав проект Eureka News, загиблий нібито Максим Кузьмінов. Однак вік загиблого та вік Кузьмінова не збігаються. Російському льотчику зараз 27 років, а знайденому загиблому - 33 роки.

Пізніше представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна підтвердив, що російський льотчик Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 та втік в Україну, дійсно був вбитий. Його тіло знайшли в Іспанії.

Операція ГУР "Синиця"

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у мережі з'явилася інформація про те, що на території України сів російський гелікоптер Мі-8.

Згодом стало відомо, що українська розвідка провела унікальну спецоперацію, в ході якої завербувала російського пілота Максима Кузьмінова.

Він перегнав гелікоптер Мі-8 з Курської області до Харківської. Двох членів екіпажу, які перебували у вертольоті разом з Кузьміновим, ліквідували.

Викрадений гелікоптер передали українським захисникам.

Детальніше про операцію "Синиця" та що відомо про смерть Максима Кузьмінова - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ІспаніяОлексій Данілов