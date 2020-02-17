Данилов заверил в технических возможностях Украины расшифровать "черные ящики" самолета МАУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заверил в технической возможности Украины провести расшифровку "черных ящиков" украинского самолета, который атаковали иранские военные в январе. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Данилов акцентировал внимание на первоочередной необходимости исследования "черных ящиков", подчеркнув, что у Украины есть для этого все технические и научные возможности.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Ранее посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ Украине или другому государству, если ему не удастся самостоятельно их расшифровать.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань призвал Иран как можно скорее обеспечить расшифровки бортовых самописцев разбившегося украинского самолета в соответствии с нормами международного законодательства. Шампань также призвал ИКАО присоединиться к требованиям Канады.