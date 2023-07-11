Данілов про вступ до НАТО: Україні зараз потрібно зробити велику домашню роботу

"Нам зараз потрібно виконати велику домашню роботу з повного переходу на стандарти Альянсу", - зазначив Данілов.

За його словами, НАТО - не лише військовий Альянс, важливими там є права людини, демократія та свобода слова. У цій сфері "потрібно буде зробити дуже багато".

"Наше військо відповідає вже стандартам НАТО. І дії нашої армії відповідають стандартам, тут питань ні в кого не виникає", - додав секретар РНБО.

За його словами, перехід на технічне озброєння країн НАТО вже відбувається. Кількість західної зброї в Україні зростає.

"Те, що ми сьогодні почули і почуємо завтра - це будуть визначні дні для нашої історії. Звичайно, хотілося б з першого разу й одразу. Але маємо на увазі, що до Альянсу входить 31 країна і кожна країна має дати згоду. Це складний процес . Але я впевнений, що ми пройдемо цей шлях", - додав він.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, на бухарестському саміті НАТО 2008 року союзники пообіцяли, що Україна стане частиною Альянсу.

Сьогодні ж під час саміту у Вільнюсі Україні дозволили вступити до НАТО без виконання плану дій щодо членства, що значно прискорить весь процес.

Також країни Альянсу пообіцяли запросити нашу країну до НАТО, якщо вона виконає низку умов.