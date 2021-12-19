UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Данилов о возможном вторжении России: оружия в "час X" будет достаточно для отпора

Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае полномасштабного вторжения России украинцам хватит оружия, чтобы дать отпор. Такое заявление он сделал после визита в компанию, которая изготавливает оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в Facebook.

Компания, которую посетил Данилов вместе с министром обороны Алексеем Резниковым изготавливает винтовки UAR-15, а также снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M и UBR-008. Одна из этих винтовок официально принята на вооружение украинской армии.

"Поэтому, чтобы винтовок у нас во "час X" хватило для встречи всех "зеленых" и иного рода человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК. Этого оружия должно быть и будет достаточно", - подчеркнул секретарь СНБО.

Фото: Алексей Данилов и Алексей Резников на оборонном предприятии (facebook.com/danilov.oleksiy)

Напомним, Россия продолжает стягивать своих военных к украинской границе, о чем свидетельствуют свежие спутниковые снимки.

По данным американских СМИ, у президента США есть четыре недели, чтобы сдержать Россию от полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловРоссийская ФедерацияАгрессия РФ