Данилов о войсках РФ на границе Украины: большого скопления не наблюдаем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что большого скопления российских войск на границе Украины не наблюдается. По его словам, в регионе отмечено некритичное перемещение военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова изданию "Настоящее время" .

"Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично", - сказал Данилов.

По его словам, России для полномасштабного вторжения в Украину потребуется увеличить военную группировку на границе в 3-5 раз. "Намного больше, чем есть на сегодняшний день", - уточнил секретарь СНБО.

При этом он отметил, что угроза российского вторжения существует. Украина, добавил Данилов, уже 7 лет живет в условиях полномасштабного нападения России.