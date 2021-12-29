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Данилов о войсках РФ на границе Украины: большого скопления не наблюдаем

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что большого скопления российских войск на границе Украины не наблюдается. По его словам, в регионе отмечено некритичное перемещение военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова изданию "Настоящее время".

"Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично", - сказал Данилов.

По его словам, России для полномасштабного вторжения в Украину потребуется увеличить военную группировку на границе в 3-5 раз. "Намного больше, чем есть на сегодняшний день", - уточнил секретарь СНБО.

При этом он отметил, что угроза российского вторжения существует. Украина, добавил Данилов, уже 7 лет живет в условиях полномасштабного нападения России.

Напомним, ранее Данилов заявил, что на расстоянии 200 километров от границы Украины находятся 122 тысячи российских военных. Кроме того, еще более 143 тысяч расположены в 400 километрах от украинской территории.

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СНБОРоссийская ФедерацияАлексей Данилов