Данілов про виробництво морських дронів в Україні: можна тільки пишатися

За його словами, українські виробники мають значні успіхи у виробництві дронів та зазначив, що "ми дуже пишаємося дронами (українського виробництва - ред.), які пересуваються по воді і завдають величезних втрат" країні-терористу Росії.

"Коли ми з вами дізнаємося, коли прийде час, що це за люди, ви будете приємно здивовані. Ці люди до початку війни не мали жодного стосунку до оборонно-промислового комплексу. Вони роблять такі винаходи і одразу їх застосовують - можна тільки пишатися нашими громадянами", - розповів Данілов.

Що передувало

Нагадаємо, російські пропагандисти почали розповсюджувати відео, на якому помітні пошкодження у десантного корабля "Оленегорский горняк". Вони звинувачували в атаці Україну.

Пізніше джерела РБК-Україна в Службі безпеки України підтвердили операцію, під час якої корабель окупантів у Чорному морі атакували надводні дрони.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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