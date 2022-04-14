Данилов: Украина готовилась к нападению России, но ожидала его 22 февраля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина готовилась к нападению России. Он отметил, что вторжение ожидали на два дня раньше.

"Мы готовились, наше общество готовилось, и все готовились, то, что уже 50-й день мы держим оборону (является доказательством - ред.). Никакая разведка мира не давала нашей стране больше 21 дня", - сказал Данилов.

По его словам, изначально ожидалось, что нападение России произойдет 22-го, а не 24 февраля. Секретарь СНБО добавил, что никто не ожидал российского вторжения из Беларуси. Он отметил, что такой вариант обсуждался, но в итоге посчитали, что атаки с белорусской территории не будет.

"Но случилось, как случилось", - посетовал Данилов.