Данилов: Украина готовилась к нападению России, но ожидала его 22 февраля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина готовилась к нападению России. Он отметил, что вторжение ожидали на два дня раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова BBC.
"Мы готовились, наше общество готовилось, и все готовились, то, что уже 50-й день мы держим оборону (является доказательством - ред.). Никакая разведка мира не давала нашей стране больше 21 дня", - сказал Данилов.
По его словам, изначально ожидалось, что нападение России произойдет 22-го, а не 24 февраля. Секретарь СНБО добавил, что никто не ожидал российского вторжения из Беларуси. Он отметил, что такой вариант обсуждался, но в итоге посчитали, что атаки с белорусской территории не будет.
"Но случилось, как случилось", - посетовал Данилов.
Напомним, Россия напала на Украину ранним утром 24 февраля. Украинцы защищают свою землю уже 50-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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