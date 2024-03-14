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Данілов про удари по РФ: Якщо ми добралися до Рязані, то це ще не рекорд

Четвер 14 березня 2024 19:46
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Данілов про удари по РФ: Якщо ми добралися до Рязані, то це ще не рекорд Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Вадим Ребрина

Україна буде продовжувати завдавати ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу. Атака на об’єкт в Рязані, яка межує з Московською областю – не рекорд, запевнив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Якщо ми добралися вже до Рязані сьогодні, то це ще далеко не наш рекорд. Повірте, далі буде, і ми не будемо зупинятися", - сказав Данілов у коментарі виданню.

Також він зауважив, що Україна ні з ким не буде узгоджувати подібні цілі.

"Більше того, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в РФ, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію – воно все буде знищуватися", – заявив секретар РНБО.

Щодо бойових дій, які ведуть на території РФ Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон", Данілов сказав: "У Росії якесь там волевиявлення, і поїхали ці люди проголосувати. Звичайна практика. Це ж громадяни РФ, з паспортами Росії й мають право".

Нагадаємо, 13 березня у Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Спалахнула масштабна пожежа.

Це вже не перша вражена ціль на території РФ.

За даними Bloomberg, за останні два дні в РФ було пошкоджено об'єкти, що становлять понад 10% нафтопереробних потужностей.

Ціни на нафту в Азії зросли 14 березня, чому сприяв високий попит у США, а також побоювання щодо постачання після атак України на російські нафтопереробні заводи.

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РНБО ВПК Війна в Україні Олексій Данілов
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