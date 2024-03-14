Данілов про удари по РФ: Якщо ми добралися до Рязані, то це ще не рекорд
Україна буде продовжувати завдавати ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу. Атака на об’єкт в Рязані, яка межує з Московською областю – не рекорд, запевнив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
"Якщо ми добралися вже до Рязані сьогодні, то це ще далеко не наш рекорд. Повірте, далі буде, і ми не будемо зупинятися", - сказав Данілов у коментарі виданню.
Також він зауважив, що Україна ні з ким не буде узгоджувати подібні цілі.
"Більше того, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в РФ, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію – воно все буде знищуватися", – заявив секретар РНБО.
Щодо бойових дій, які ведуть на території РФ Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон", Данілов сказав: "У Росії якесь там волевиявлення, і поїхали ці люди проголосувати. Звичайна практика. Це ж громадяни РФ, з паспортами Росії й мають право".
Нагадаємо, 13 березня у Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Спалахнула масштабна пожежа.
Це вже не перша вражена ціль на території РФ.
За даними Bloomberg, за останні два дні в РФ було пошкоджено об'єкти, що становлять понад 10% нафтопереробних потужностей.
Ціни на нафту в Азії зросли 14 березня, чому сприяв високий попит у США, а також побоювання щодо постачання після атак України на російські нафтопереробні заводи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.