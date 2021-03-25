Данилов: топливом с завода Марченко заправляют российские танки в ОРДЛО

Российские танки на оккупированном Донбассе заправляют топливом с нефтеперерабатывающего завода Оксаны Марченко - жены народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. С этим, в частности, и связаны санкции против нее. https://www.youtube.com/watch?v=nHCUkzU5yRY&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Марченко в России владеет нефтеперерабатывающим заводом, который находится за 14 километров от украинской границы.

"Есть четкое понимание, что по той информации, которая у нас есть в наличии, дизельное топливо, которое производит этот завод, заправляется в танки Российской Федерации на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Что мы должны делать? Мы свое дело сделали", - отметил Данилов.