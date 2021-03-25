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Данілов: паливом з заводу Марченко заправляють російські танки в ОРДЛО

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 18:07
Данілов: паливом з заводу Марченко заправляють російські танки в ОРДЛО Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Російські танки на окупованому Донбасі заправляють паливом з нафтопереробного заводу Оксани Марченко, дружини народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. З цим, зокрема, і пов'язані санкції проти неї.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, Марченко в Росії володіє нафтопереробним заводом, який знаходиться за 14 кілометрів від українського кордону.

"Є чітке розуміння, що за тією інформацією, яка у нас є в наявності, дизельне паливо, яке виробляє цей завод, заправляється в танки Російської Федерації на окупованій території Донецької і Луганської областей. Що ми повинні робити? Ми свою справу зробили", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, в лютому РНБО України запровадила санкції проти Оксани Марченко. Вона володіє 75% акцій Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ, продукція якого, за даними української сторони, йде на окупований Донбас. У зв'язку з цим арештовані всі її активи в Україні.

Цим заводом також володіє Наталія Лавренюк, яку називають цивільною дружиною нардепа Тараса Козака - соратника Медведчука. Проти Лавренюк теж введені санкції.

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