Данилов и Тейлор обсудили вопрос двустороннего сотрудничества между Украиной и США

Фото: Алексей Данилов и Уильям Тейлор (rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО поблагодарил США за помощь в секторе безопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов провел встречу с Временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором, во время которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

Как отмечается, Данилов поблагодарил США за последовательную политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь, которую оказывают Соединенные Штаты, в частности, в секторе безопасности.

Таким образом, во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективные направления сотрудничества, в частности, подчеркивалась важность активизации взаимоотношений в сфере кибербезопасности.

"Сегодня киберугрозы выходят на первый план, и все страны должны быть готовы противодействовать им", - заявил Данилов.

Стороны обменялись мнениями относительно текущей ситуации в Европе и мире в контексте агрессии против Украины.

Данилов и Тейлор обсудили итоги переговоров в нормандском формате с участием президента Владимира Зеленского.

"Данилов и Тейлор также обсудили вопрос евроатлантической интеграции Украины в контексте практического сотрудничества нашего государства с Альянсом. В свою очередь, Временно поверенный в делах США в Украине заверил в неизменности поддержки Украины со стороны США и выразил готовность и дальше углублять двустороннее сотрудничество", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря Алексей Данилов во время встречи с делегацией работников Сената Соединенных Штатов заявил, что сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности СНБО Украины.