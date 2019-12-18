Данілов і Тейлор обговорили питання двосторонньої співпраці між Україною та США

Фото: Олексій Данілов та Вільям Тейлор (rnbo.gov.ua)

Секретар РНБО подякував США за допомогу в безпековому секторі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов провів зустріч з Тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів в Україні Вільямом Тейлором, під час якої обговорили питання двосторонньої співпраці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО України.

Як зазначається, Данілов подякував США за послідовну політику щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України і за допомогу, яку надають Сполучені Штати, зокрема, в безпековому секторі.

Таким чином, під час зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці та перспективні напрями співробітництва, зокрема, наголошувалося на важливості активізації взаємин у сфері кібербезпеки.

"Сьогодні кіберзагрози виходять на перший план, і всі країни мають бути готові протидіяти їм", - заявив Данілов.

Сторони обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в Європі та світі в контексті агресії проти України.

Також Данілов та Тейлор обговорили підсумки переговорів у нормандському форматі за участі президента Володимира Зеленського.

"Данілов та Тейлор також обговорили питання євроатлантичної інтеграції України у контексті практичної співпраці нашої держави з Альянсом. Своєю чергою, Тимчасовий повірений у справах США в Україні запевнив у незмінності підтримки України з боку США і висловив готовність і надалі поглиблювати двосторонню співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня Олексій Данилов під час зустрічі з делегацією працівників Сенату Сполучених Штатів заявив, що сфера кібербезпеки є одним з найважливіших пріоритетів діяльності РНБО України.