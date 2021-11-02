Данилов о "стягивании" российских войск к Украине: сознательная дезинформация

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что публикации о якобы стягивании российских войск к границе Украины - это сознательная дезинформация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
В частности, он прокомментировал публикацию издания Politico, которое утверждает о стягивании российских войск.
"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так - то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности", - отметил Данилов.
По его словам, украинская сторона наблюдает за всеми процессами и не подтверждает концентрацию российских войск. Он также подчеркнул, что ситуация возле границы в последние дни не менялась.
"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад - вы увидите одни и те же фотографии", - добавил Данилов.
Напомним, Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают скопление войск Российской Федерации недалеко от северной границы Украины.
У президента России Владимира Путина уже назвали это информационным вбросом.